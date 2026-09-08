FOTO Ovo je kabina za presvlačenje na Bačama: "Valjda je za publiku"

Bačvice su dobile detalj koji bi kupačima trebao olakšati boravak na plaži, no mjesto na kojem je postavljen izazvalo je sasvim suprotan efekt. Riječ je o kabini za presvlačenje koja bi, barem u teoriji, trebala omogućiti kupačima da se presvuku daleko od tuđih pogleda.

Na prvi pogled, ništa neobično. Problem postaje očit kada se pogleda što se nalazi neposredno iznad kabine. Cesta i parkiralište smješteni su na višoj razini, zbog čega prolaznici i ljudi koji se ondje zateknu imaju pogled prema unutrašnjosti prostora namijenjenog presvlačenju.

Drugim riječima, kupač koji uđe u kabinu tražeći malo privatnosti mogao bi dobiti upravo suprotno.

„Koja je svrha kabine ako te ljudi s ceste i parkinga mogu gledati dok se presvlačiš? Valjda za publiku“, kazala nam je čitateljica.