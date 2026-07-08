FOTO Ovo je Audi koji je oduzet 34-godišnjaku: Vozio bez vozačke i odbio test na droge

Zagrebačka policija zaustavila je na Peščenici 34-godišnjeg vozača koji je, kako je utvrđeno, sjeo za volan iako nije imao položen vozački ispit.

Incident se dogodio u ponedjeljak, 6. srpnja 2026. godine oko 10.15 sati. Muškarac je upravljao Audijem slovačkih registarskih oznaka Ulicom Kanalski put, a policajci su ga zaustavili kod kućnog broja 1.

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Kontrolom je utvrđeno da nikada nije stekao pravo na upravljanje vozilom, da tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas te da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu.

Policija mu je ponudila testiranje na droge, no vozač ga je odbio, kao i naknadni liječnički pregled kojim bi se analizom krvi i urina utvrdilo eventualno prisustvo nedopuštenih tvari.

Kako se radi o višestrukom počinitelju najtežih prometnih prekršaja, policija mu je privremeno oduzela Audi kojim je upravljao, a konačnu odluku o vozilu donijet će sud.

Vozač je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je zatražila da mu se izrekne kazna zatvora od 60 dana, zabrana upravljanja vozilom B kategorije na tri mjeseca te trajno oduzimanje automobila u korist Republike Hrvatske.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je sproveden u Zatvor u Zagrebu.