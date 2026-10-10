FOTO Ovi prizori iz centra Splita bi vas mogli debelo iznenaditi

Iako smo već zakoračili u listopad, a vremenska prognoza najavljuje kišu, splitska gradska jezgra ni ove subote ne miruje. Peristil i okolne ulice ponovno su puni života, a brojni građani i turisti iskoristili su jutro za šetnju povijesnom jezgrom grada.

Subotnje jutro u Splitu još je jednom pokazalo da turistička sezona u Dioklecijanovu gradu ne završava s posljednjim danima ljeta. Iako je kalendarski već sredina jeseni, atmosfera u samom srcu grada i dalje podsjeća na znatno toplije mjesece.

Na Peristilu, jednom od najprepoznatljivijih splitskih trgova, jutros vlada živost. Posjetitelji razgledavaju znamenitosti, fotografiraju se ispred katedrale svetog Dujma i uživaju u jedinstvenom ambijentu Dioklecijanove palače. Ni najava pogoršanja vremena, čini se, nije obeshrabrila one koji su subotu odlučili provesti na otvorenom.

Split i u listopadu ima poseban šarm. Bez najvećih ljetnih vrućina, šetnja uskim kamenim ulicama i razgledavanje povijesne jezgre mnogima su ugodniji nego u špici sezone. A premda su ljetne gužve iza nas, prizori s Peristila pokazuju da grad i u jesenskim mjesecima ima što ponuditi.

Pogledajte jutrošnje prizore iz srca Splita.

Prema prognozi DHMZ-a, Split danas očekuje temperatura do približno 22 stupnja, ali i kiša, dok se nestabilno vrijeme nastavlja i tijekom nedjelje.

Ipak, barem prema jutrošnjim prizorima koje bilježimo na Peristilu, najavljeno pogoršanje vremena zasad nije pokvarilo subotnju atmosferu u gradu.

Za one koji su odlučili iskoristiti jutro za đir po gradu, kavu ili razgledavanje znamenitosti, Split je još jednom pokazao da njegova živost ne ovisi isključivo o ljetnoj sezoni.