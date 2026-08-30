FOTO Ovako trenutno izgleda A1: Tisuće vozila vraćaju se s Jadrana

Velike gužve zabilježene su danas na autocesti A1 na području Brinja. Fotografije s autoceste pokazuju gustu kolonu vozila, a promet je ovog vikenda izrazito pojačan na pravcima između obale i unutrašnjosti.

Brinje se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, na dionici A1 između tunela Mala Kapela i Otočca, odnosno na jednom od glavnih pravaca kojim se s Jadrana putuje prema Zagrebu.

Hrvatske autoceste danas bilježe povećanu gustoću prometa upravo na dionici između Otočca i tunela Mala Kapela u smjeru Zagreba. Pojačan promet evidentiran je i dalje prema sjeveru, od Male Kapele prema Bosiljevu i Karlovcu.

Pojačan promet na A1

HAK također upozorava na povećanu gustoću prometa na A1 te moguće zastoje na više dionica u smjeru Zagreba. Vozačima savjetuju oprez, strpljenje i održavanje sigurnosnog razmaka, a u slučaju zastoja potrebno je formirati hitni koridor.

Fotografije koje imamo s područja Brinja najbolje pokazuju koliko je promet opterećen – autocesta je ispunjena vozilima, a na pojedinim dijelovima vozi se vrlo sporo.

Velike gužve nisu neočekivane za posljednju nedjelju u kolovozu, kada se velik broj turista vraća s Jadrana prema unutrašnjosti i drugim europskim zemljama.