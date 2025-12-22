FOTO Ovako je sinoć izgledao Kačićev trg u Makarskoj. Pogodite tko je pjevao

U sklopu manifestacije Advent u Makarskoj sinoć je Kačićev trg svjedočio nečemu što se rijetko događa. Gostovanje Jakova Jozinović pretvorilo je središte grada u more emocija, glasova i energije kakva se u Makarskoj ne pamti.

Oko 20.30 sati Jakov je izašao na pozornicu i od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje posebna večer. Redao je hit za hitom, bezvremenske pjesme Gibonnija, Olivera, Dina Dvornika, Zdravka Čolića, Dine Merlina i Đorđa Balaševića, koje su ovom dvadesetogodišnjaku legle prirodno i uvjerljivo. Njegov predivan glas, ali i iznimna karizma, držali su publiku bez daha od početka do kraja koncerta.

Kačićev trg bio je ispunjen na svim razinama, doslovno do posljednjeg centimetra, a prepune su bile i obližnje kale i kafići. Razmjere interesa najbolje ilustrira podatak da se sinoć, po prvi put izvan ljetne sezone, u Makarskoj gotovo nije moglo pronaći slobodno parkirno mjesto, a na ulazima i izlazima iz grada u pojedinim se trenucima čekalo i do sat vremena. Osim Makarana, u publici je bilo najviše posjetitelja iz Splita, Hercegovine, Sarajeva i Banje Luke, a čuli su se i glasovi iz Švicarske. Ovakav interes i energija potvrđuju da je riječ o fenomenu koji nadilazi lokalne i regionalne okvire.

Nevjerojatno je kako je jedan mladi glazbenik uspio ono što u Makarskoj dosad nije uspjelo nijednom pjevaču. Uz sjajnu interakciju s publikom, sigurnost na pozornici i spontanost, Jakov je djelovao kao da je na velikim pozornicama već godinama. Tijekom cijele večeri podršku mu je davala i obitelj, sestra i stric koji ga redovito prate na nastupima.

Na kraju koncerta Jakov se emotivno zahvalio publici na prepunom trgu i energiji koja ga je nosila cijelu večer. Poruka je bila jasna i glasna – Jakove, Makarska te voli!

Ova večer bila je vrhunac udarnog adventskog vikenda u Makarskoj. Vikend je započeo sportsko adventskom utrkom Ho Ho Ho koja je u kratkom vremenu okupila oko 400 trkača iz Hrvatske i regije, a u subotu navečer vrhunski koncert održao je i Damir Urban, izrazito raspoložen i moćan, još jednom potvrdivši da vrijeme ne može ništa kvaliteti njegove glazbe.

Rezultati se vide i u brojkama. Tijekom proteklog vikenda ostvareno je oko 30% posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Makarani s ponosom mogu reći da imaju jedan od najatraktivnijih adventa u Dalmaciji, a možda i šire.