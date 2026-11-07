FOTO Ovako je sinoć izgledala zagrebačka Arena. Jasno je tko je pjevao

Zagreb je u petak bio u znaku Seke Aleksić. Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda održala je prvi od dva rasprodana koncerta u Areni Zagreb i priredila večer za pamćenje. Tisuće obožavatelja dočekale su je s velikim uzbuđenjem, a već od prvih taktova bilo je jasno koliko je zagrebačka publika iščekivala njezin dolazak.

Uz plesače, vatrene efekte i impresivnu scenografiju, Seka je na pozornicu donijela pravi glazbeno-scenski spektakl. Tijekom večeri promijenila je tri atraktivne odjevne kombinacije. Pred publiku je najprije izašla u upečatljivom crnom izdanju, potom zablistala u crvenom bodiju, a za treći dio koncerta odabrala je raskošnu zlatnu kombinaciju. Posebno iznenađenje bio je i motocikl na kojem se pojavila tijekom nastupa, dok su plesači i raskošna produkcija dodatno naglasili svaki dio koncerta.

"Ja godinama unazad toliko puno radim po Hrvatskoj, a u Zagrebu, čini mi se, najviše. Vjerujte mi, u jednom trenutku u Zagrebu je postojalo četiri ili pet klubova i ja sam u svakom radila. Apsolutno se nitko nije ljutio, svi su bili presretni i prezadovoljni. Svuda je bilo dobro, publika je bila ispoštovana i mislim da me zbog toga ljudi vole. Na mojim nastupima ljudi se dobro provode, pamte taj provod, a ja sam netko tko nikada ništa ne skraćuje, samo daje još više. Mislim da su to ljudi prepoznali", istaknula je pjevačica netom pred izlazak na pozornicu.

Hitovi koji su obilježili više od dva desetljeća njezine karijere nizali su se jedan za drugim, dok je publika od prvog do posljednjeg reda pjevala uglas. "Aspirin", "Crno i zlatno", "Poslednji let", "Kraljica" i brojne druge pjesme još su jednom pokazale zašto Seka Aleksić već godinama ima posebno mjesto na regionalnoj glazbenoj sceni, a publika je s oduševljenjem prihvatila i pjesme s njezina novog albuma "Femme Fatale". Nije nedostajalo ni emocija, ni plesa, ni trenutaka u kojima je glas publike gotovo nadjačao onaj s pozornice.

Za svoj prvi nastup u najvećoj hrvatskoj dvorani Seka je pripremila produkciju na kojoj se radilo gotovo godinu dana. Posebna scenografija, kostimi, plesači i scenski efekti bili su dio pomno osmišljenog spektakla, a jedan od najvećih izazova bio je odabrati pjesme iz bogate diskografije.

"Priprema za koncert trajala je godinu dana. Od set-liste, plesnih kostima, koreografije do toga koje ćemo pjesme uvrstiti, a koje nećemo. To je bio najveći problem. Uvrstiti pjesme u dva i pol do tri sata stvarno je problem kada imate cijelu diskografiju od deset albuma. Jako je bilo teško, ali dogovorili smo se da u ožujku malo promijenimo set-listu kako bi ljudi koji neke pjesme nisu mogli čuti na prvoj i drugoj Areni mogli čuti na trećoj", otkrila je Seka.

Posebno emotivan bio je sam kraj koncerta, kada se Seka, dirnuta reakcijama publike i skandiranjima njezinog imena, zahvalila tisućama obožavatelja.

"Suze su okej... Hvala vam od srca. Volim vas, osjećam vašu ljubav. Večeras smo napravili ludilo, a ne sumnjam da ćemo ovo ponoviti i sutra. Hvala vam što me podržavate, hvala vam što me volite. Ovo je sjajna uspomena za mene, nadam se i za vas. Hvala, Zagrebe", poručila je Seka na kraju večeri.