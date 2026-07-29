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FOTO Ovako izgleda Vela Luka uoči Oliverova koncerta

Pogledajte atmosferu uoči koncerta za Olivera

Večeras će Vela Luka ponovno pjevati za Olivera. Već osmu godinu nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj Veloj Luci održava se manifestacija "Trag u beskraju" gdje Oliverove glazbene  kolege pjevaju njegove najveće hitove, njemu u čast.

Od samog jutra u Veloj Luci se osjeti šušur, a po svim najavama ove godine se očekuje rekordan broj posjetitelja. Nešto malo manje od sat vremena je do početka koncerta, a veloluška riva je ispunjena Oliverovim obožavateljima. Vala je puna brodica, na rivi su ekipe zauzele svoja mjesta, pjevaju se Oliverove pjesme i očekuje početak koncerta. Svi oni koji nisu u Veloj Luci mogu pratiti direktan prijenos na HRT-u.

Napravili smo đir rivom i evo što smo zabilježili.

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