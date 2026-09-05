FOTO Ovako izgleda glavni zagrebački trg. Ovako izgleda domoljublje

Trg bana Josipa Jelačića ispunjen je prosvjednicima koji su danas iz svih krajeva Hrvatske stigli na veliki prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“.

Nakon jutarnjeg okupljanja na Trgu kralja Tomislava, povorka je krenula kroz središte Zagreba prema glavnom gradskom trgu, a prizori s Jelačić placa pokazuju veliku masu okupljenih građana.

Trgom se vijore hrvatske zastave, a prosvjednici nose brojne transparente s porukama kojima traže zaštitu vode, zraka i zemlje te brže rješavanje ekoloških problema diljem zemlje.

U Zagreb stigli iz svih krajeva Hrvatske

Među okupljenima su i brojni Dalmatinci. Splićani su na put krenuli još u pet sati ujutro s Poljuda, a u Zagreb su stigli i građani iz Trogira, Klisa, Solina, Zadra, s Korčule i iz drugih dalmatinskih mjesta.

Već na Tomislavcu bilo je jasno da će današnji skup okupiti velik broj ljudi, a dolaskom povorke na Trg bana Jelačića središte Zagreba ispunila je masa prosvjednika.

Među okupljenima su i brojna poznata politička lica, no organizatori od početka naglašavaju da je riječ o građanskom, a ne stranačkom prosvjedu.

„Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“

Prosvjed organizira Građanska inicijativa „Gospić je naš dom“, koja je građane pozvala na izlazak na ulice zbog problema ilegalno odloženog otpada na području Gospića, ali i drugih ekoloških „crnih točaka“ diljem Hrvatske.

Na središnjem programu na Trgu bana Jelačića predstavnici inicijativa iz različitih dijelova zemlje govorit će o problemima s kojima se suočavaju u svojim sredinama, a organizatori će iznijeti i zahtjeve prema Vladi.