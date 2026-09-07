FOTO Ovako će izgledati Sveučilište u Sinju. Povijesna zgrada doživjet će veliku transformaciju

Nakon što je gradonačelnik Miro Bulj potpisao ugovor o izvođenju radova na obnovi povijesne Štalije na Bazani donosimo prikaz budućeg izgleda zgrade Sveučilišta u Sinju.

Projektom će se zapuštena povijesna građevina pretvoriti u suvremeno obrazovno i znanstveno-istraživačko središte, uz očuvanje njezine izvorne arhitektonske vrijednosti i prepoznatljivog kamenog pročelja.

Podsjetimo, Štalija je izgrađena između 1881. i 1903. godine kao dio vojnog kompleksa za potrebe postrojbe konjaničkih strijelaca u Sinju. Zgrada i arheološko nalazište na Štaliji zaštićeno su kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Građevina već godinama nije u funkciji, a njezina unutrašnjost velikim je dijelom propala ili pretrpjela ozbiljna oštećenja.

Rekonstrukcijom će se zaustaviti njezino daljnje propadanje te obnoviti kamena pročelja, krovište, međukatne konstrukcije, stolarija i unutarnji prostor. Uredit će se i sve potrebne instalacije, a radovi će se izvoditi u skladu s konzervatorskim smjernicama.

U obnovljenoj zgradi bit će uređena dva laboratorija, tri kabineta, učionica, IT praktikum i co-working prostor. Centar će biti namijenjen studentima, znanstvenicima, stručnjacima, lokalnim poljoprivrednicima, poduzetnicima i inovatorima te će povezivati poljoprivredu, znanost i suvremene digitalne tehnologije.

Laboratoriji će biti opremljeni uređajima potrebnima za istraživanja i stručnu edukaciju, među kojima su analizator žitarica, analizator vlage, centrifuga, sušionik, pH-metar, digestor, mikroskopi i laboratorijske vage.

Agronomski fakultet Sveučilišta u Splitu kojem će se zgrada dati na upravljanje izvodit će studijske programe „Mediteranska poljoprivreda“ i „Agronomija Mediterana“, čime će se mladima iz Sinja i Cetinske krajine omogućiti studiranje u vlastitom gradu.

Ugovor o izvođenju radova prošli tjedan potpisan je s tvrtkom Prolux d.o.o. iz Splita. Vrijednost radova iznosi 1.549.346,73 eura bez PDV-a, odnosno 1.936.683,41 euro s PDV-om, a predviđeni rok izvođenja je 12 mjeseci. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije u okviru ITU poziva „Revitalizacija brownfield lokacija u Urbanoj aglomeraciji Split“.

Obnovom Štalije Sinj ne dobiva samo spašenu povijesnu građevinu nego vlastitu zgradu Sveučilišta i novo središte obrazovanja, znanosti i razvoja cijele Cetinske krajine.