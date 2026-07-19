FOTO Ovaj vjerski događaj održan je u Dalmaciji. Vrlo je specifičan i neobičan. Jeste li ikada čuli za njega?

Rogoznica je ponovno živjela jednu od svojih najstarijih i najvažnijih vjerskih tradicija. Brojni vjernici, brodice i plivači sudjelovali su u tradicionalnom ispraćaju slike Gospe od Kapelice, koja je iz župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije vraćena u zavjetno svetište na poluotoku Gradini. Slika, koju Rogozničani nazivaju i Gospinom Prilikom, morem je prevezena kroz rogozničku valu, dok su je na kopnu i moru pratili vjernici. Procesija završava svečanom misom ispred kapelice na Gradini, čime se zatvara višednevno razdoblje posebne pobožnosti Gospi od Kapelice.

Predaja je počela neobičnom svjetlošću 1722. godine

Korijeni štovanja Gospe od Kapelice sežu u 1722. godinu. Prema podacima Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije i Općine Rogoznica, ribar Juraj Bogavčić, zvani Tuburko, na poluotoku Gradini primijetio je neobičnu svjetlost koja je dolazila ispod kamene ploče. Ondje je pronašao sliku Pohođenja Blažene Djevice Marije njezinoj rođakinji Elizabeti. Odnio ju je kući i spremio u škrinju, no slika se, prema predaji, ponovno pojavila na mjestu na kojem ju je pronašao. Bogavčić je o svemu obavijestio župnika, koji je sliku spremio u crkvenu riznicu, ali se ona ponovno vratila na Gradinu. Mještani su to protumačili kao znak da Gospa želi ostati upravo na tome mjestu. Na poticaj vjernika 1776. godine odlučeno je da se na Gradini podigne mala kapela.

Kako je pobožnost rasla, stara kapelica postala je premala. Tadašnji rogoznički nadžupnik don Ivan Katalinić zauzeo se za izgradnju prikladnijeg svetišta. Nova kapela dovršena je nekoliko godina poslije, a don Katalinić blagoslovio ju je 29. svibnja 1910. godine. Svetište se nalazi na ulazu u rogozničku luku, na poluotoku Gradini, i službeno je posvećeno Pohođenju Blažene Djevice Marije. U narodu je ipak ostalo jednostavno i prisno ime – Gospa od Kapelice. Rogoznička svetkovina sastoji se od dva velika dijela. Svake godine 2. srpnja Gospina slika brodicom se prenosi iz svetišta na Gradini do rogozničke rive. Ondje je dočekuju vjernici, nakon čega djevojke odjevene u bijelo nose sliku ukrašenu zavjetnim darovima do župne crkve.

U župnoj crkvi slavi se misa, a tijekom boravka Gospine slike svakodnevno se održavaju pobožnosti. I ovogodišnje slavlje 2. srpnja započelo je tradicionalnim dolaskom slike brodom na rivu, uz crkvena zvona, marijanske pjesme i procesiju prema crkvi. Slika ostaje u župnoj crkvi do prve nedjelje nakon blagdana Gospe od Karmela. Tada se vraća na Gradinu. Iz crkve se u procesiji nosi do obale, ukrcava na posebno ukrašenu brodicu i potom morem kreće prema svetištu.

Zašto Gospu prate brodovi i plivači?

More u ovoj procesiji nije samo atraktivna kulisa. Rogoznica je stoljećima bila mjesto ribara, mornara i težaka, a upravo su oni, zajedno sa svojim obiteljima, generacijama gradili i čuvali pobožnost Gospi od Kapelice.

Zbog toga se u ispraćaju susreću vjera i svakodnevni život mjesta. Brodice predstavljaju pomorski identitet Rogoznice, dok plivači osobnim naporom i neposrednim ulaskom u more iskazuju privrženost Gospi i tradiciji svojih predaka. Župni zapisi navode da sliku na povratku prema Gradini tradicionalno prati stotinjak brodica i više desetaka plivača.

Šibenski biskup Tomislav Rogić naglasio je prilikom ovogodišnjeg slavlja da procesije, molitve i pjesme ne smiju postati samo folklor ili turistička atrakcija. Za vjernike one predstavljaju živi susret s Bogom i izvor duhovne snage.

Gospina slika prikazuje Pohođenje Blažene Djevice Marije Elizabeti. Riječ je o biblijskom događaju u kojem Marija, nakon što doznaje da će roditi Isusa, odlazi svojoj rođakinji kako bi s njom podijelila radost i bila joj na pomoći. Upravo se zato u simbolici Gospe od Kapelice mogu prepoznati susret, služenje drugome, obiteljska blizina i zajednička radost. Procesija u kojoj sudjeluju ljudi različitih generacija dodatno naglašava zajedništvo cijeloga mjesta.

Rogozničani su Gospi odlazili i u najtežim vremenima

Posebno mjesto u župnoj kronici zauzima događaj iz 1887. godine, kada su Rogoznicom harale crne ospice. Prema župnoj predaji, tadašnji župnik don Tode Pavlinović okupio je stanovnike koji su se bosi, noseći raspelo, uputili prema svetištu i molili Gospu za pomoć.

U kronici je zapisano da su nakon 24. siječnja oboljeli počeli ozdravljati, a epidemija se povukla. U spomen na taj događaj vjernici svake godine 24. siječnja slave zavjetnu misu. Riječ je o zapisu i predaji Župe Rogoznica koja pokazuje koliko je Gospa od Kapelice bila važna stanovnicima u razdobljima bolesti, straha i neizvjesnosti.

Za 200. obljetnicu pronalaska slike vjernici su dobrovoljnim prilozima dali izraditi srebrni pokrov u splitskoj zlatarnici Valle. U svečanoj procesiji prvi je put nošen 1925. godine, a težak je čak 13 kilograma. Kako piše IKA, godine 2022. Rogoznica je obilježila 300. obljetnicu štovanja Gospe od Kapelice. Tom je prilikom uređen okoliš svetišta, postavljeni su novi oltar, klupe i rasvjeta, dok je krajem 2023. završeno i uređenje šetnice prema kapelici.

Živi zavjet cijele Rogoznice

Ispraćaj Gospe od Kapelice tako nije tek ljetni događaj koji privlači poglede turista i nautičara. Riječ je o zavjetu starijem od tri stoljeća, koji povezuje ribare, pomorce, obitelji, iseljene Rogozničane i nove generacije.

Dok brodice prate ukrašeni Gospin brod, a plivači prolaze rogozničkom valom prema Gradini, Rogoznica još jednom pokazuje koliko su vjera, more i identitet mjesta međusobno povezani. Tradicija započeta pričom o ribaru i neobičnoj svjetlosti tako i danas živi u jednom od najdojmljivijih vjerskih prizora na dalmatinskoj obali.