FOTO Ovaj proizvod 'za odrasle' se našap među školskim priborom u poznatoj trgovini

Društvenim mrežama šire se fotografije novog asortimana trgovačkog lanca TEDi. Riječ je o olovci koja se nalazi na odjelu školskog pribora. Olovka je, naime, u obliku muškog spolovila te se prodaje po cijeni od 2,55 eura po komadu.

Prodaja ovog proizvoda uznemirila je dio građana na društvenim mrežama. 24 sata su upitali TEDi o proizvodu te njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

- Upoznati smo s predmetnim artiklom. Riječ je o šaljivom artiklu koji se nalazio u našem asortimanu. Taj je artikl trebao biti izložen među šaljivim artiklima za odrasle, a nipošto uz školski pribor. To nije bilo namjerno i ne odgovara standardima koje postavljamo za primjereno izlaganje robe u našim poslovnicama.

Možemo razumjeti da je upravo ovakvo pozicioniranje u neposrednoj blizini proizvoda koje koriste i djeca i mladi izazvalo uznemirenost i opravdanu kritiku kupaca. To shvaćamo ozbiljno i iz toga poduzimamo potrebne mjere.

Za izlaganje naše robe načelno postoje interni propisi i procedure. Bez obzira na to kako je u ovom konkretnom slučaju došlo do prikazanog pozicioniranja, odmah smo reagirali nakon što smo saznali za ovaj slučaj. Nadležnim poslovnicama naloženo je da odmah povuku artikl iz prodaje.

Kao trgovačko poduzeće nudimo vrlo širok i promjenjiv asortiman koji je namijenjen različitim ciljnim skupinama. Upravo smo zato svjesni da se pri izlaganju robe mora voditi računa o odgovarajućem kontekstu. Ovaj slučaj iskoristit ćemo kao povod da unutar tvrtke ponovno dodatno senzibiliziramo zaposlenike o ovoj temi.