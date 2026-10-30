FOTO Ovaj prizor iz Dalmatinske zagore oduševljava: Čarli prodaje cvijeće na povjerenje

Uoči blagdana Svih svetih, kada mnogi građani kupuju cvijeće za grobove svojih najmilijih, u Otoku je pažnju privukao jedan nesvakidašnji način prodaje. Na štandu OPG-a Čarli kupci mogu sami odabrati cvijeće, a ako prodavača nema, novac jednostavno ostaviti u kasici. Sve se temelji na povjerenju i poštenju.

Dok se diljem Dalmacije ovih dana prodaju krizanteme i drugo cvijeće za blagdan Svih svetih, u Otoku je jedan prodavač odlučio kupcima maksimalno pojednostaviti kupnju.

Na štandu OPG-a Čarli izložene su brojne krizanteme različitih boja, a iznad njih stoji velika poruka koja objašnjava kako funkcionira prodaja.

„Poštovani kupci!!! Slobodno uzmite, platit ćete kad me vidite ili ostavite u kasici..., a možete i nazvati Čarli”, piše na natpisu, uz broj mobitela.

Na fotografijama se vide uredno izložene lončanice s cvijećem te istaknute cijene od sedam, osam i deset eura.

Kupci tako mogu odabrati cvijeće čak i kada prodavač nije prisutan. Umjesto zaključanog prodajnog prostora ili čekanja da se netko pojavi, Čarli im ostavlja mogućnost da novac plate naknadno ili ga ostave u kasici.

Takav način prodaje počiva na jednostavnoj pretpostavci: da će kupac pošteno platiti ono što je uzeo.

U vremenu kada smo navikli na nadzorne kamere, zaštitare i različite mjere protiv krađa, ovakav prizor djeluje gotovo neobično.