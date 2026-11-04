FOTO Ovaj grob na Mirogoju Mišo Kovač posjećivao je desetljećima: Danas će i sam ondje pronaći vječni mir

Dok se Hrvatska oprašta od legendarnog Mate Miše Kovača, posebnu simboliku ima mjesto njegova posljednjeg počivališta. Na zagrebačkom Mirogoju, uz sina Edija, čiju smrt nikada nije prebolio, završava životni put jednog od najvećih hrvatskih pjevača.

Na zagrebačkom groblju Mirogoj nalazi se grob koji već više od tri desetljeća čuva jednu od najtužnijih priča hrvatske glazbene scene. Ondje od travnja 1992. godine počiva Eduard Edi Kovač, sin legendarnog Mate Miše Kovača, koji je preminuo sa samo 16 godina. Upravo to mjesto odabrano je i za posljednje počivalište njegova oca. Nakon desetljeća tijekom kojih je javno govorio o neizmjernoj boli zbog gubitka sina, Mišo će počivati uz Edija.

Crno srce, fotografija i poruka koja dira u srce

Edijev grob na Mirogoju prepoznatljiv je po crnom nadgrobnom spomeniku u obliku srca, na kojem se nalazi njegova fotografija te ime s datumima rođenja i smrti. Uz spomenik su cvijeće, lampioni i bijelo srce, a posebno je dirljiv mali ukras s likom anđela i natpisom: "Nebo sad ima jednog anđela više."

Fotografije groba, objavljene uoči Mišina posljednjeg ispraćaja, podsjećaju na tragediju koja je zauvijek obilježila život čovjeka čije su pjesme desetljećima okupljale generacije.

Tragedija od koje se nikada nije oporavio

Edi Kovač rođen je 3. lipnja 1975. godine. Mišo ga je dobio u braku s Anitom Baturinom, s kojom ima i kćer Ivanu. Kao tinejdžer Edi se priključio hrvatskim braniteljima tijekom Domovinskog rata. Preminuo je 9. travnja 1992. godine u zagrebačkoj bolnici nakon ranjavanja čije okolnosti nikada nisu do kraja razjašnjene.

Pokopan je četiri dana poslije, 13. travnja, na Mirogoju uz vojne počasti. Za Mišu je sinova smrt predstavljala nenadoknadiv gubitak. Godinama je dolazio na njegov grob, palio svijeće i pokušavao pronaći odgovore na pitanja koja su ostala otvorena.

U emisiji "Latinica" 1999. godine prisjetio se posljednjih trenutaka koje je proveo uz sina u bolnici. "Uzeo sam mu ruku. Poljubio sam ga u čelo i u prsa i rekao: 'Gotovo je.' Tako je i bilo", ispričao je tada.

Posljednji počinak uz voljenog sina

Iako je Mišo Kovač bio simbol Dalmacije, rođen u Šibeniku, a posljednje godine proveo u Podstrani, njegovo posljednje počivalište nalazi se u Zagrebu. Odluka da bude pokopan uz Edija nosi posebno značenje. Čovjek koji je pred desecima tisuća ljudi pjevao o ljubavi, čežnji, rastancima i životnim gubicima, u vlastitom je životu nosio bol o kojoj je teško govorio bez emocija.

Od Miše su se proteklih dana pjesmom opraštali njegovi Šibenčani i Splićani, a obitelj je za sam pogreb na Mirogoju poželjela mir i privatnost, u najužem krugu najbližih.

Na mjestu na kojem je godinama oplakivao sina, Mišo Kovač pronaći će svoj posljednji počinak.

Njegove pjesme ostat će generacijama, a na Mirogoju će otac i sin napokon počivati jedan uz drugoga.