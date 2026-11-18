Lara Santini (29), Splićanka koja živi u Zagrebu i Dubaiju, Hrvatsku je upisala na svjetsku mapu bodibildinga. Četverostruka svjetska, trostruka europska i dvostruka nacionalna prvakinja u wellness fitness kategoriji, danas gradi uspješnu karijeru kao fitness trenerica u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Larin sportski put počeo je u gimnastici i atletici. Kao i mnoge sportašice, nakon završetka natjecateljske karijere u tim sportovima i odlaskom na Kineziološki fakultet u Zagrebu, posvetila se vježbanju u teretani.

Prirodni natjecateljski duh i ljubav prema izazovima brzo su je odveli korak dalje. Privukao ju je bodibilding, odnosno wellness fitness kategorija koja naglašava ženstvenost i skladnost tijela s dominantnijim donjim dijelom.

Njezin ulazak na scenu bio je eksplozivan. U prvoj natjecateljskoj godini, 2019., pobijedila je na svih šest natjecanja na kojima je nastupila. U samo nekoliko mjeseci postala je apsolutna juniorska, a potom i apsolutna seniorska prvakinja svijeta, ostvarivši pritom rijetko viđen uspjeh - na oba je prvenstva dobila savršeni zbroj bodova, što znači da joj je svih devet sudaca dodijelilo prvo mjesto.

Time je sa samo 22 godine postala najtrofejnija hrvatska natjecateljica u povijesti ovog sporta. Put do vrha nije bio bez prepreka, uključujući i nesuglasice s tadašnjim vodstvom saveza koje je dovodilo u pitanje njezin nastup, no Lara je sve nedaće prebrodila i vratila se kući sa zlatom, piše 24 sata.

​- Uvijek govorim kako je jedno osvojiti, a drugo obraniti naslov. Tako da definitivno najviše značaja ima obrana svjetskog i europskog zlata drugu godinu za redom - izjavila je jednom prilikom, potvrdivši mentalitet istinske prvakinje.