FOTO Ova poruka je osvanula danas u Splitu

U Splitu je, nasuprot Brdarice, osvanuo veliki transparent koji je odmah privukao pažnju prolaznika. Na bijelom platnu crnim slovima ispisana je poruka koja spaja Hajduk i aktualni događaj vezan uz smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

„Plan ti je proša glatko, dobia Hajduk i krepa Ratko“, stoji na transparentu.

Poruka je napisana u prepoznatljivom dalmatinskom izričaju, a njezini autori očito aludiraju na dva događaja koja su obilježila posljednje dane. Uz zadovoljstvo rezultatom Hajduka, u istu su rečenicu uklopili i osvrt na vijest o smrti Ratka Mladića.