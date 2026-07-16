FOTO Općina nadomak Splita krenula u akciju protiv rezerviranja plaža

Komunalno-pomorski redari, u suradnji s Vlastitim pogonom Općine Dugi Rat, proveli su akciju uklanjanja ručnika, ležaljki i drugih rekvizita ostavljenih na plažama s namjerom zauzimanja mjesta.

Tijekom provedene akcije uklonjen je veći broj predmeta koji su ostavljeni na plažama, a vlasnici koji ih žele preuzeti mogu to učiniti u Vlastitom pogonu Općine Dugi Rat, u jugozapadnom skladišnom prostoru zgrade na adresi Jadranska 10 u Dugom Ratu.

Predmeti se mogu preuzeti radnim danom od 12:30 do 13:30 sati, uz prethodno plaćanje kazne za počinjeni prekršaj.

Iz Općine podsjećaju kako je zabranjeno na bilo koji način rezervirati mjesto na plaži ostavljanjem osobnih stvari – kako posjetiteljima plaža, tako i korisnicima dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

"Ovakve akcije provodit će se kontinuirano tijekom cijelog ljeta na obalnom području Općine Dugi Rat", poručuju iz Općine.

Cilj akcija je omogućiti ravnopravno korištenje plaža svim posjetiteljima i spriječiti praksu zauzimanja javnog prostora osobnim predmetima.