FOTO Od fada do soula: Vibrez nastavio svoje glazbeno putovanje

Petak je bio baš takav – topao, opušten i nekako lagan.
Biondijev duboki, prepoznatljivi glas ispunio je vrt, soul se miješao s jazzom i R&B-om, publika se njihala u ritmu, plesala, pjevala i jednostavno uživala. Bez velike pompe, ali s puno dobre energije.
Nakon Mogwaija, Marize i Marija Biondija, Vibrez večeras ponovno mijenja ritam.
U Galeriju Meštrović stiže Laibach, a u nedjelju će prvo izdanje festivala zatvoriti Morcheeba.
Pogledajte galeriju slika Maje Prgomet.
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