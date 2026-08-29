FOTO Od fada do soula: Vibrez nastavio svoje glazbeno putovanje

Tri večeri, tri potpuno različita glazbena svijeta. Od portugalskog fada i emocije Marize do toplog soula, jazza i R&B-a Marija Biondija – Vibrez je u samo dvije večeri potpuno promijenio ritam, ali zadržao ono najvažnije: dobru glazbu i posebnu atmosferu vrta Galerije Meštrović.

Petak je bio baš takav – topao, opušten i nekako lagan.

Biondijev duboki, prepoznatljivi glas ispunio je vrt, soul se miješao s jazzom i R&B-om, publika se njihala u ritmu, plesala, pjevala i jednostavno uživala. Bez velike pompe, ali s puno dobre energije.

Nakon Mogwaija, Marize i Marija Biondija, Vibrez večeras ponovno mijenja ritam.

U Galeriju Meštrović stiže Laibach, a u nedjelju će prvo izdanje festivala zatvoriti Morcheeba.

Pogledajte galeriju slika Maje Prgomet.