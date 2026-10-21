FOTO Nova generacija hrvatskih vojnika stigla u vojarne. Pogledajte njihov prvi dan, među njima je i 57 djevojaka

Četvrti naraštaj ročnika i ročnica danas počinje temeljno vojno osposobljavanje u vojarnama Oružanih snaga Republike Hrvatske u Požegi, Kninu i Vinkovcima te na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kraj Slunja.

Na temeljno vojno osposobljavanje pozvano je ukupno 1000 novaka, među kojima 57 ročnica, što čini 5,7 posto naraštaja. Dragovoljno se za temeljno vojno osposobljavanje prijavio 281 novak i novakinja, odnosno 28,1 posto naraštaja.

Kapacitet od ukupno 1000 ročnika po naraštaju dosegnut je uvođenjem obuke u Vinkovcima, gdje je od trećeg naraštaja osigurano dodatnih 100 mjesta.

U vojarni u Požegi obučavat će se do 400 ročnika i ročnica, u Kninu do 300, na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju do 200, a u Vinkovcima do 100 ročnika.

Prvi dojmovi i očekivanja ročnica i ročnika

Ročnica Marija Perić na temeljno vojno osposobljavanje došla je radi novih iskustava te kako bi kasnije mogla ostati u djelatnoj vojnoj službi. O pripremi za temeljno vojno osposobljavanje ročnica Perić ispričala je: “Pripremala sam se, vježbala sam i svakodnevno trčala i radila trbušnjake i sklekove i nadam se da će mi ta priprema dobro doći.”

Ročnica Lea Petrinović iz Otoka istaknula je razloge svoje prijave na TVO: “Na temeljno vojno osposobljavanje prijavila sam se zbog svoje želje odmalena da idem u vojsku jer idem tatinim stopama, koji je bio branitelj. Ovdje sam i kako bih stekla disciplinu, želim upoznati nove prijatelje i ako mi se svidi, nastaviti dalje.”

Ročnik Valentino Pinter na temeljno vojno osposobljavanje prijavio se jer želi postati profesionalni vojnik, kako bi upoznao nove ljude i stekao disciplinu.

Niska stopa prigovora savjesti

Tijekom 2026. godine, od početka provedbe temeljnog vojnog osposobljavanja, od ukupno 3718 novaka pozvanih na temeljno vojno osposobljavanje podneseno je 76 zahtjeva za obavljanje civilne službe na temelju prigovora savjesti, što čini 2,04 posto pozvanih novaka.

Vojna obuka na TVO-u

Dvomjesečna obuka obuhvaća rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, upravljanje FPV dronovima, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.

Za vrijeme temeljnog vojnog osposobljavanja ročnici primaju mjesečnu naknadu od oko 1100 eura neto, priznaje im se dva mjeseca radnog staža te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno vrijeme pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i odgovarajućim upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.