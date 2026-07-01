FOTO Noćna borba s vatrom na Čiovu: 150 vatrogasaca gasilo požar do jutra

Požar otvorenog prostora koji je u utorak navečer izbio u mjestu Žedno na otoku Čiovu, najvjerojatnije nakon udara munje tijekom snažnog nevremena koje je pogodilo srednju Dalmaciju, izazvao je veliku mobilizaciju vatrogasnih snaga iz cijele Splitsko-dalmatinske županije.

Dojava o požaru zaprimljena je u 18:05 sati, nakon čega su na teren odmah upućene operativne snage s trogirskog područja. Zbog zahtjevnosti intervencije ubrzo su pozvane dodatne vatrogasne postrojbe, a u gašenje se iz zraka uključio i kanader.

Kanader oznake 877 stigao je na požarište u 19:29 sati te je odmah započeo s gašenjem. Nakon gotovo 40 minuta djelovanja, u 20:07 sati završio je svoju zadaću i napustio područje požara.

Prema podacima vatrogasaca, u gašenju je sudjelovalo čak 39 vatrogasnih vozila i 150 vatrogasaca iz brojnih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Na terenu su bili pripadnici JVP-a Trogir i Split te DVD-ova Trogir, Okrug, Seget Vranjica, Marina, Kaštela, Mladost, Gomilica, Slatine, Žrnovnica, Solin, Vranjic, Klis, Dugi Rat, Omiš, Gata, Split, Kučiće i Trilj, kao i interventna vatrogasna postrojba Split – Divulje te Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Borba s vatrom nastavila se i tijekom noći. Kako su izvijestili vatrogasci, u 23:30 sati požar još nije bio u potpunosti ugašen te su sve raspoložive snage nastavile rad na terenu.

Za jutarnje sate bilo je planirano ponovno uključivanje zračnih snaga radi dodatnog natapanja rubova požarišta i sprječavanja ponovnog aktiviranja vatre.