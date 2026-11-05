FOTO Nisu dali da ih godine zaustave! U splitskom domu za starije zasukali rukave, krenuli u akciju i ubrali gotovo 300 kilograma maslina

Mirisi jeseni i dalmatinske tradicije ovih su dana obilježili aktivnosti u Domu za starije i nemoćne osobe Zenta, gdje su djelatnici i korisnici zajedničkim snagama organizirali dvodnevnu akciju branja maslina.

Tijekom dva dana vrijednog rada, uz dobro raspoloženje, razgovor i međusobnu pomoć, ubrano je gotovo 300 kilograma maslina. U akciji su sudjelovali korisnici i djelatnici, svatko prema svojim mogućnostima, dajući svoj doprinos uspješnoj berbi.

Ova aktivnost nije bila samo prilika za prikupljanje plodova, već i za boravak na svježem zraku, druženje i radnu terapiju za korisnike.

Još jednom se pokazalo da su upravo ovakvi trenuci, ispunjeni suradnjom, smijehom i zajedništvom, ono što svakodnevicu čini ljepšom i sadržajnijom.

Gotovo 300 kilograma maslina lijep je rezultat dvodnevne akcije, ali najvrjedniji plod ove berbe svakako su zajedništvo i zadovoljstvo svih sudionika.