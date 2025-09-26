FOTO Ništa od jahte: Todorići uhvaćeni na trajektu za Šoltu

Na Jadrolinijinom trajektu Biokovo, koji redovno plovi na liniji Split – Rogač, danas su viđeni Iva i Ante Todorić u društvu djece. Brat i sestra očito putuju na zajednički odmor, a putovanje prema Šolti iskoristili su za opušteno uživanje na otvorenoj palubi, gdje su se sunčali i družili u mirnoj, gotovo ljetnoj atmosferi.

Umjesto privatnih aranžmana, Todorići su ovog puta odabrali klasičnu trajektnu liniju, što je putnicima omogućilo da ih nakratko podijele isti pogled na more i rutu kroz splitski akvatorij.

Plovidba je protekla u savršenom vremenu i mirnom moru, idealnom za kratki bijeg iz gradske vreve prema šoltanskom miru.