FOTO Nevjerojatan prizor usred Makarske: Par se seksao na rivi, prolaznici ih zaobilazili

Tijekom turističke sezone stanovnici i turisti nagledaju se svačega.

Scene koje su prolaznici zatekli u Makarskoj su ih šokirale – par se prepustio strastima nasred ceste, nimalo ne mareći za ljude koji kraj njih prolaze.

Kako piše lokalni portal Pod Biokovom, par se seksao na travi uz šetnicu, nedaleko od benzinske postaje. Šetnicom su uredno prolazili ljudi, no par se nije obazirao ni na osobu koja je prolazila u njihovoj neposrednoj blizini.

Fotografije "klinča" objavljene su ovdje.