FOTO Nevjerojatan prizor jutros na Žminjači: Voda šiklja nekoliko metara u zrak

Voda jutros ponovno radi probleme, no ovoga puta prizor je zaista nevjerojatan.

Na području Žminjače jutros je zabilježen snažan mlaz vode koji iz tla šiklja nekoliko metara u zrak. Fotografije koje nam je poslao čitatelj pokazuju pravi „vodoskok“ uz prometnicu, dok se voda u velikoj količini slijeva po cesti.

Problemi s vodoopskrbnom infrastrukturom na tom području nisu novost. Upravo zato u tijeku su i opsežni radovi u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, kojim su obuhvaćeni vodoopskrba i odvodnja Žrnovnice i Korešnice.

No jutrošnji prizor pokazuje koliko problemi s vodovodnom mrežom mogu biti dramatični.

Voda pod pritiskom doslovno izbacuje snažan mlaz prema nebu, a dio vode završava na prometnici.

Stanovnici su tako jutros dobili prizor koji više podsjeća na improvizirani vodoskok nego na kvar na vodovodnoj mreži.

Očekuje se sanacija problema i utvrđivanje točnog uzroka ovakvog izlijevanja vode.