FOTO Nesreća na izlazu iz grada

U Splitu došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Kako doznajemo iz policije, dojavu o nesreći zaprimili su nešto prije 17 sati, a dogodila se na križanju Poljičke ceste, Ulice Zbora narodne garde i Lovačkog puta.

Prema prvim informacijama, u sudaru su sudjelovala dva osobna automobila, a zasad nitko od sudionika nije zatražio liječničku pomoć.

Na mjestu događaja policija obavlja očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.