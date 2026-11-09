FOTO Nakon velikog požara u Podgori ostali zgarište i velika šteta: Pogledajte kako sada izgleda poznati restoran na plaži

Stanovnike Podgore jutros je uznemirio požar koji je izbio u restoranu Luce, poznatom ugostiteljskom objektu uz plažu.

Vatrena stihija zahvatila je donji vanjski šank te gornju terasu na kojoj su se nalazili stolovi i stolice. Na tim je dijelovima objekta nastala znatna materijalna šteta.

Vatra izbila na dva odvojena mjesta

Kako doznajemo požar zabilježen na dvije različite lokacije unutar i izvan ugostiteljskog objekta. Okolnosti izbijanja vatre zasad nisu razjašnjene, a odgovor na pitanje što je uzrokovalo požar trebao bi dati policijski očevid.

Vatrogasci su uspjeli zaštititi ključne dijelove restorana, uključujući kuhinju, skladište, sanitarne prostorije i komin.

Brza intervencija spriječila veću štetu

U gašenju požara sudjelovali su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Podgora i Tučepi te Javne vatrogasne postrojbe Makarska i DVD-a Makarska.

Pogledajte prizore nakon gašenja

Fotografije nastale nakon vatrogasne intervencije prikazuju posljedice požara na popularnom ugostiteljskom objektu.