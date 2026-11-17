Na Brzetu, ispred rasadnika Hrvatskih šuma, održan je simbolični performans u organizaciji Udruge „Volim Omiš”, kojim je predstavljena inicijativa za obnovu zelenila i drukčije korištenje prostora rasadnika u budućnosti.

Tijekom akcije posađene su tri sadnice, bijela murva, smokva i dub kao simbol povratka tradicionalnih dalmatinskih vrsta stabala, očuvanja prirodne baštine i stvaranja otpornijeg krajolika nakon razornih požara koji su pogodili omiško područje.

Iako je riječ o simboličnoj sadnji, poruka organizatora bila je znatno šira. Naime, žele potaknuti konkretne promjene u načinu obnove opožarenih površina i uključiti lokalnu zajednicu u stvaranje zelenijeg i sigurnijeg okoliša.

Žele da rasadnik ponovno bude u službi građana

Jedan od glavnih zahtjeva Udruge „Volim Omiš” jest da se rasadnik vrati u vlasništvo Grada Omiša i stavi u funkciju lokalne zajednice. Prema njihovoj zamisli, rasadnik bi trebao postati mjesto uzgoja autohtonih i tradicionalnih dalmatinskih vrsta stabala, prvenstveno bijele murve, duba i smokve.

Poseban naglasak stavljen je na besplatnu podjelu sadnica građanima, osobito vlasnicima zemljišta na područjima koja su stradala u požarima.

Iz Udruge smatraju da cijena sadnica ne bi smjela biti prepreka obnovi zelenila te da bi njihova dostupnost trebala biti u interesu cijele zajednice. Uz uzgoj i podjelu sadnica, predložili su i organiziranje zajedničkih radnih akcija u kojima bi sudjelovali svi mjesni odbori. Na taj bi način stanovnici vlastitim angažmanom pridonijeli sadnji stabala i revitalizaciji opožarenih područja.

Akcijom je otvoreno i pitanje dugoročne prevencije požara te načina na koji se obnavljaju površine uništene vatrom.

Iz Udruge upozoravaju da obnova ne bi trebala značiti samo ponovno pošumljavanje, nego i promišljeno oblikovanje krajolika koji će biti otporniji na buduće požare. Smatraju da bi planska sadnja odgovarajućih autohtonih vrsta, uz pravilno održavanje prostora, mogla pridonijeti smanjenju požarnog rizika.

Kao primjere navode bijelu murvu, dub i smokvu, tradicionalne vrste dalmatinskog podneblja za koje ističu da u pravilu imaju manju zapaljivost od borovih sastojina.

„Ne moramo svaki opožareni prostor ponovno prepustiti boru”, jedna je od ključnih poruka njihove inicijative.

Predlažu zaštitne koridore i protupožarne putove

Osim sadnje stabala, Udruga želi potaknuti i aktivnije uključivanje mjesnih odbora u planiranje protupožarne zaštite.

Njihov je prijedlog da svaki mjesni odbor na svojem području sudjeluje u određivanju mogućih zaštitnih koridora i protupožarnih putova.

Time bi se, smatraju, omogućilo kvalitetnije uređenje prostora, smanjila količina lako zapaljivog raslinja i osigurao bolji pristup vatrogasnim vozilima.

Konačni cilj nije samo vratiti zelenilo na opožarena područja, nego stvoriti sigurnije uvjete za stanovnike, njihovu imovinu i prirodu.

Simboličnom sadnjom na Brzetu Udruga „Volim Omiš” predstavila je viziju rasadnika koji bi mogao postati središte zajedničkih aktivnosti, obnove zelenila i uključivanja građana u očuvanje prirode. Organizatori su poručili da ne žele ostati samo na razgovorima i prijedlozima, nego potaknuti konkretne akcije sadnje i uređenja prostora.

Njihova inicijativa sažeta je u poruci: „Tri sadnice danas, tisuće stabala za budućnost našeg kraja!”

Kako je izgledala simbolična akcija na Brzetu i kakvu su poruku poslali članovi Udruge „Volim Omiš”, pogledajte u fotogaleriji.