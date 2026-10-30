FOTO Nakon drame na nebu iznad Splita, poznato što će biti s Boeingom 737

Zrakoplov britanske aviokompanije Jet2, koji je u petak poslijepodne zbog tehničkih poteškoća morao izvanredno sletjeti u splitsku zračnu luku, neće odmah nastaviti svoje putovanje. Kako doznajemo, Boeing 737-800 ostat će na splitskom aerodromu i tijekom noći.
Riječ je o zrakoplovu registracijskih oznaka G-JZBU, koji je prometovao na liniji između grčkog otoka Samosa i britanskog Manchestera. Tijekom leta pojavile su se tehničke poteškoće, zbog kojih je posada odlučila promijeniti planiranu rutu i preusmjeriti zrakoplov prema Splitu. Podsjetimo, posada je tijekom leta aktivirala međunarodni kod za izvanredne situacije 7700, nakon čega su u splitskoj zračnoj luci pokrenute sve predviđene sigurnosne procedure.
U zrakoplovu bila 171 osoba
Iz Zračne luke Sveti Jeronim ranije su potvrdili kako su u 14:20 sati zaprimili obavijest Hrvatske kontrole zračne plovidbe o izvanrednom slijetanju. Odmah je proglašena potpuna pripravnost, a sve nadležne službe bile su spremne za prihvat zrakoplova. U Boeingu se nalazilo ukupno 171 osoba, odnosno 165 putnika i šest članova posade. Svi su prošli bez ozljeda. Postupak potpune pripravnosti završen je u 14:42 sati, a promet u splitskoj zračnoj luci nakon toga nastavio se odvijati redovito.
DRAMA NA NEBU IZNAD SPLITA Boeing 737 proglasio izvanredno stanje, hitno preusmjeren prema splitskom aerodromu
Zasad nije poznato kada će nastaviti putovanje
Premda je izvanredno slijetanje prošlo bez posljedica za putnike i posadu, zrakoplov će noć provesti u Splitu.
Točna priroda tehničkih poteškoća zasad nije javno poznata, kao ni termin u kojem bi Boeing mogao ponovno poletjeti.