FOTO Nakon drame na nebu iznad Splita, poznato što će biti s Boeingom 737

Zrakoplov britanske aviokompanije Jet2, koji je u petak poslijepodne zbog tehničkih poteškoća morao izvanredno sletjeti u splitsku zračnu luku, neće odmah nastaviti svoje putovanje. Kako doznajemo, Boeing 737-800 ostat će na splitskom aerodromu i tijekom noći.

Riječ je o zrakoplovu registracijskih oznaka G-JZBU, koji je prometovao na liniji između grčkog otoka Samosa i britanskog Manchestera. Tijekom leta pojavile su se tehničke poteškoće, zbog kojih je posada odlučila promijeniti planiranu rutu i preusmjeriti zrakoplov prema Splitu. Podsjetimo, posada je tijekom leta aktivirala međunarodni kod za izvanredne situacije 7700, nakon čega su u splitskoj zračnoj luci pokrenute sve predviđene sigurnosne procedure.

U zrakoplovu bila 171 osoba

Iz Zračne luke Sveti Jeronim ranije su potvrdili kako su u 14:20 sati zaprimili obavijest Hrvatske kontrole zračne plovidbe o izvanrednom slijetanju. Odmah je proglašena potpuna pripravnost, a sve nadležne službe bile su spremne za prihvat zrakoplova. U Boeingu se nalazilo ukupno 171 osoba, odnosno 165 putnika i šest članova posade. Svi su prošli bez ozljeda. Postupak potpune pripravnosti završen je u 14:42 sati, a promet u splitskoj zračnoj luci nakon toga nastavio se odvijati redovito.

Zasad nije poznato kada će nastaviti putovanje

Premda je izvanredno slijetanje prošlo bez posljedica za putnike i posadu, zrakoplov će noć provesti u Splitu.

Točna priroda tehničkih poteškoća zasad nije javno poznata, kao ni termin u kojem bi Boeing mogao ponovno poletjeti.