FOTO Na ulazu u Sinj osvanuo novi mural: Pogledajte kome je posvećen

Ulaz u Sinj kroz Brnaze dobio je novo obilježje koje privlači pozornost prolaznika. Riječ je o muralu posvećenom hrvatskim braniteljima, na kojem se ističe snažna poruka: „Zauvijek će živjeti, hrvatski ratnici“.

Uz natpis, mural krase i grbovi gardijskih brigada Hrvatske vojske, čime se odaje počast onima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

Novi mural na prilazu Sinju podsjetnik je na hrvatske branitelje i njihovu ulogu u novijoj hrvatskoj povijesti. Njegova je središnja poruka posvećena očuvanju uspomene na hrvatske ratnike, a grbovi gardijskih brigada dodatno naglašavaju simboliku cijelog prizora.

Fotografije murala pokazuju kako je dio površine već oslikan, a prema trenutačnom izgledu može se pretpostaviti da radovi još nisu završeni te da bi mural mogao dobiti i nastavak.

Novi prizor na prilazu alkarskom gradu

Brnaze su jedan od prilaza Sinju, a novi mural sada je još jedan prepoznatljiv prizor koji će dočekivati stanovnike i putnike na ulasku u grad.

Natpis „Zauvijek će živjeti, hrvatski ratnici“ i grbovi gardijskih brigada nose poruku sjećanja i poštovanja prema hrvatskim braniteljima.

Hoće li se oslikavanje nastaviti i kako će izgledati konačna verzija murala, tek ostaje vidjeti.