FOTO Na tenku u Pakovu Selu izvješena poruka Ratku Mladiću

Na ulazu u Pakovo Selo osvanula je poruka upućena osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Poruka je izvješena na tenku postavljenom u spomen na ratna događanja iz rujna 1991. godine.

Na velikom bijelom platnu ispisano je:

"Pred tobom se nije saglo čelo, zapamtio si Ratko, Pakovo Selo 1991."

Poruka podsjeća na ratnu 1991. godinu i događaje na ovom području tijekom Domovinskog rata.

Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, pravomoćno je pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za kaznene sudove osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini.