FOTO Na splitskim Gripama osvanuo transparent, poruke se šire gradom: "Gripe žele novi stadion"

Rasprava o budućnosti Poljuda i izgradnji novog Hajdukova stadiona ne jenjava. Nakon poruka Torcide upućenih gradskoj i državnoj vlasti, jutros je i na splitskim Gripama osvanuo transparent s jasnim zahtjevom: „Gripe žele novi stadion”.

Na metalnoj ogradi iznad podvožnjaka postavljen je bijeli transparent na kojem crnim slovima piše: „Gripe žele novi stadion”.

Transparent je vidljiv vozačima i pješacima koji prolaze ovim dijelom grada, a njegov sadržaj uklapa se u niz poruka koje se posljednjih dana mogu vidjeti diljem Splita i Dalmacije.

Torcida traži novi stadion

Podsjetimo, rasprava o budućnosti Poljuda dodatno se intenzivirala nakon izjava premijera Andreja Plenkovića o mogućnosti rekonstrukcije postojećeg stadiona.

Torcida je krajem rujna ispred splitske Banovine postavila transparent kojim je prozvala gradonačelnika Tomislava Šutu i zatražila izgradnju novog stadiona.

Navijačka skupina potom je objavila i oštro priopćenje u kojem je poručila da ne pristaje na rekonstrukciju Poljuda kao konačno rješenje te je otvorila pitanje jednakog ulaganja u stadionsku infrastrukturu Splita i Zagreba.

Posebno su istaknuli nezadovoljstvo mogućnošću da Zagreb dobije nove stadione, dok bi se u Splitu ulagalo samo u obnovu postojećeg Poljuda.

Poruke se pojavljuju diljem Dalmacije

Zahtjevi za izgradnjom novog stadiona nisu ostali ograničeni samo na područje Poljuda i splitske gradske uprave.

Posljednjih dana slične su se poruke pojavljivale i na drugim lokacijama u Dalmaciji, čime navijači i građani izražavaju svoje stavove o budućnosti Hajdukove infrastrukture.

Najnoviji transparent na Gripama nastavak je tog niza, iako zasad nije potvrđeno tko ga je postavio.

Što će biti s Poljudom?

Budućnost splitskog stadiona i dalje je otvoreno pitanje.

Među mogućnostima o kojima se raspravlja nalaze se rekonstrukcija postojećeg Poljuda te izgradnja novog stadiona, pri čemu konačna odluka još nije donesena.

Gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je poručio da se očekuje mišljenje stručnog povjerenstva te da Split i Hajduk zaslužuju stadion koji će zadovoljiti najviše europske standarde.