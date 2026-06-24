FOTO Motorom se zabio ravno u granje, prolaznici u nevjerici

Neobična prometna nesreća dogodila se danas kada je vozač motocikla iz zasad neutvrđenih razloga završio u granju uz cestu na Zapadnoj obali.

Kako nam javlja čitatelj koji se našao na mjestu događaja, prizor je bio prilično šokantan za prolaznike. Motocikl je nakon nesreće završio među granama, zbog čega je cijela situacija izgledala ozbiljnije nego što se u prvi mah činilo.

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Prema riječima očevidaca, vozač je nakon pada sam ustao te je bio pri svijesti. Za sada nije poznato je li zadobio ozljede niti što je točno prethodilo nesreći.

"Bio je šok za vidjeti kako je završio u granju, ali srećom uspio je sam ustati", kazao nam je čitatelj.

Okolnosti nesreće za sada nisu poznate.