FOTO More, pjesma i ples: Tradicionalna Ribarska fešta na Drveniku Velom

Ribarska večer nezaobilazni je događaj svakog mjesta uz more tijekom ljeta.
Tako i Drvenik Veli u sklopu Drveniškog kulturnog ljeta u programu ima autentičnu feštu koja u pravilu okupi veliki broj gostiju i domaćih ljudi, kojih je najviše tijekom kolovoza.
Uz bogat izbor jela i pića koji se tradicionalno nude na Ribarskoj večeri ne manje važan je i glazbeni nastup.
Ove godine bili su to Trogirski kanti, koji su odabirom pjesmama u duhu Dalmacije dobro raspjevali i rasplesali sve prisutne.
Još jednom kao idealno mjesto pod zvjezdanim nebom na Drveniku Velom za organizaciju ovakvih događaja se pokazao Artić.
Tradicionalna Ribarska fešta i ovaj put je na Drveniku Velom ponovo oživjela duh tradicije i osigurala dobru zabavu i raspoloženje za sve generacije.