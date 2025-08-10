FOTO More, pjesma i ples: Tradicionalna Ribarska fešta na Drveniku Velom

Ribarska večer nezaobilazni je događaj svakog mjesta uz more tijekom ljeta.

Tako i Drvenik Veli u sklopu Drveniškog kulturnog ljeta u programu ima autentičnu feštu koja u pravilu okupi veliki broj gostiju i domaćih ljudi, kojih je najviše tijekom kolovoza.

Uz bogat izbor jela i pića koji se tradicionalno nude na Ribarskoj večeri ne manje važan je i glazbeni nastup.

Ove godine bili su to Trogirski kanti, koji su odabirom pjesmama u duhu Dalmacije dobro raspjevali i rasplesali sve prisutne.

Još jednom kao idealno mjesto pod zvjezdanim nebom na Drveniku Velom za organizaciju ovakvih događaja se pokazao Artić.

Tradicionalna Ribarska fešta i ovaj put je na Drveniku Velom ponovo oživjela duh tradicije i osigurala dobru zabavu i raspoloženje za sve generacije.