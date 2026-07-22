FOTO Mislilo se da će novi rotor riješiti problem, ali Omiš je ponovno zatrpan kolonama

Iako se očekivalo da će izgradnja novog mosta i rotora uvelike rasteretiti promet kroz Omiš, stvarnost i ove turističke sezone pokazuje drukčiju sliku. Već u srijedu predvečer vozači su ponovno zapeli u dugim kolonama koje su se protezale kilometrima.

Prema fotografijama s terena, kolona vozila u smjeru Omiša dosezala je sve do kampa Almisum, a promet se odvijao usporeno uz česta zaustavljanja. Mnogi vozači za prolazak kroz grad morali su izdvojiti znatno više vremena nego što su planirali.

Novi most i rotor trebali su biti ključna prometna rješenja koja će smanjiti gužve, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je promet na omiškom području među najopterećenijima u Dalmaciji. Međutim, čini se da velik broj turista i tranzitnog prometa i dalje stvara uska grla, pa se kolone redovito stvaraju već u poslijepodnevnim satima.

Sudeći prema prizorima sa srijede, prometni zastoji u Omišu ni ove sezone nisu prošlost, a vozačima preostaje tek naoružati se strpljenjem ili, kad god je moguće, putovanje planirati izvan najopterećenijih termina.Iako se očekivalo da će izgradnja novog mosta i rotora uvelike rasteretiti promet kroz Omiš, stvarnost i ove turističke sezone pokazuje drukčiju sliku. Već u srijedu predvečer vozači su ponovno zapeli u dugim kolonama koje su se protezale kilometrima.