VIDEO Mišin lijes u Trogiru

Nakon oproštaja na splitskom Poljudu, posljednje putovanje Mate Miše Kovača nastavilo se kroz Dalmaciju. Posebno emotivan doček priređen mu je u Trogiru, gdje su građani izašli na ulicu kako bi još jednom pozdravili legendarnog pjevača.

Uz cestu se okupio velik broj ljudi, a prizor su obilježile brojne upaljene baklje koje su obasjale ulicu i prekrile je crvenim dimom. Okupljeni su razvili i veliki transparent u čast Miši, dok su mobitelima snimali prolazak pogrebne povorke.

Kada je vozilo s Mišinim lijesom prolazilo, građani su stajali uz cestu i ispraćali ga pljeskom te pjesmom "Sutra mi sude". Neki su podizali mobitele, drugi mahali, a mnogi su došli sa šalovima i obilježjima Hajduka, piše Index.