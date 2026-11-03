Close Menu

VIDEO Mišin lijes u Trogiru

Evo kako su ga Trogirani ispratili
miso trogir lijes

Nakon oproštaja na splitskom Poljudu, posljednje putovanje Mate Miše Kovača nastavilo se kroz Dalmaciju. Posebno emotivan doček priređen mu je u Trogiru, gdje su građani izašli na ulicu kako bi još jednom pozdravili legendarnog pjevača.

Uz cestu se okupio velik broj ljudi, a prizor su obilježile brojne upaljene baklje koje su obasjale ulicu i prekrile je crvenim dimom. Okupljeni su razvili i veliki transparent u čast Miši, dok su mobitelima snimali prolazak pogrebne povorke.

Kada je vozilo s Mišinim lijesom prolazilo, građani su stajali uz cestu i ispraćali ga pljeskom te pjesmom "Sutra mi sude". Neki su podizali mobitele, drugi mahali, a mnogi su došli sa šalovima i obilježjima Hajduka, piše Index.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
3