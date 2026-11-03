FOTO Mišin lijes prošao rodnim Šibenikom. Pogledajte što su napravili građani

Nakon što su se od Mate Miše Kovača na splitskom Poljudu oprostile tisuće ljudi, posljednji pozdrav legendarnom pjevaču uputili su i stanovnici njegova rodnog Šibenika.

Pogrebna povorka s Mišinim lijesom prošla je gradom u kojem je rođen, a brojni Šibenčani izašli su na ulice kako bi mu odali počast.

Uz cestu su gorjeli lampioni, dok su pojedini građani palili baklje. Prizori su obilježili posljednji prolazak glazbenika kroz rodni grad, u kojem su ga sugrađani ispratili na njegovo posljednje putovanje.

Povorka je nakon velikog oproštaja na Poljudu nastavila put prema Zagrebu, gdje će Mišo Kovač biti pokopan.