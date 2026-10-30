FOTO Milanović slavi rođendan. Iskopali smo njegove stare slike, pogledajte kako je izgledao

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas, 30. listopada, slavi 60. rođendan. Iza njega su gotovo dva desetljeća na najistaknutijim položajima hrvatske politike, od predsjednika SDP-a i premijera do dva predsjednička mandata. Ovom prigodom prisjećamo se njegovih političkih početaka uz fotografije iz 2007. godine, kada je preuzeo vodstvo SDP-a, te 2008., kada je pratio i bodrio hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Zoran Milanović rođen je 30. listopada 1966. godine u Zagrebu, a okrugli rođendan dočekuje kao predsjednik Republike Hrvatske u svojem drugom mandatu. Njegova politička karijera obilježena je usponima, izbornim pobjedama i porazima, ali i brojnim javnim polemikama koje su ga godinama držale u središtu političke pozornosti.

Fotografije iz 2007. i 2008. godine vraćaju nas u vrijeme kada je Milanović tek počinjao graditi svoj politički profil na nacionalnoj sceni. Tada četrdesetogodišnji političar upravo je preuzeo SDP, a godinu poslije mogao ga se vidjeti i u navijačkom raspoloženju, dok je pratio nastupe hrvatske nogometne reprezentacije.

Od diplomacije do čelnog mjesta SDP-a

Milanović je završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1991. godine i dobio Rektorovu nagradu. Profesionalnu karijeru započeo je na Trgovačkom sudu u Zagrebu, a 1993. zaposlio se u Ministarstvu vanjskih poslova.

Godine 1994. sudjelovao je u mirovnoj misiji OESS-a u Azerbajdžanu, a od 1996. do 1999. radio je u hrvatskoj misiji pri Europskoj uniji i NATO-u u Bruxellesu. Ondje je 1998. magistrirao pravo Europske unije.

U SDP se učlanio 1999. godine, a postupno je preuzimao sve važnije stranačke dužnosti. Prijelomna je bila 2007. godina, kada je nakon smrti Ivice Račana izabran za predsjednika stranke.

Na izvanrednoj stranačkoj konvenciji 2. lipnja 2007. pobijedio je Željku Antunović u drugom krugu izbora, dok su među kandidatima bili i Milan Bandić te Tonino Picula.

Bio je to početak njegova devetogodišnjeg razdoblja na čelu SDP-a.

Fotografije iz 2008.: Milanović u navijačkom izdanju

Godinu nakon preuzimanja SDP-a, Milanović je već bio jedan od najprepoznatljivijih oporbenih političara u Hrvatskoj.

Upravo iz tog razdoblja potječu i fotografije na kojima prati utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije i navija za Vatrene.

Riječ je o prizorima koji prikazuju drukčiju, opušteniju stranu političara koji će u godinama koje slijede preuzeti najviše izvršne dužnosti u državi.

Hrvatska je 2008. godine nastupila na Europskom nogometnom prvenstvu u Austriji i Švicarskoj, gdje je stigla do četvrtfinala. To je bilo razdoblje velikog navijačkog zanosa, a Milanovićeve fotografije iz te godine danas su zanimljiv podsjetnik na vrijeme prije njegova premijerskog i predsjedničkog mandata.

Od Banskih dvora do Pantovčaka

Milanović je na parlamentarnim izborima 2011. predvodio Kukuriku koaliciju, koja je osvojila većinu i preuzela vlast. U prosincu iste godine postao je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Jedan od najvažnijih događaja tijekom njegova premijerskog mandata bio je ulazak Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine.

Nakon parlamentarnih izbora 2015. završio je njegov premijerski mandat, a nakon izbora 2016. povukao se i s čelnog mjesta SDP-a. Uslijedilo je razdoblje rada u privatnom konzultantskom sektoru.

No politička stanka nije dugo trajala.

Godine 2019. ponovno se uključio u političku utrku, ovaj put kao kandidat za predsjednika Republike. Na izborima je pobijedio tadašnju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović te je 19. veljače 2020. preuzeo dužnost petog hrvatskog predsjednika.

Na predsjedničkim izborima održanima krajem 2024. i početkom 2025. osvojio je i drugi mandat, pobijedivši u drugom krugu Dragana Primorca.

Šest desetljeća života i gotovo 20 godina u političkom vrhu

Milanovićev predsjednički mandat obilježile su brojne rasprave o vanjskoj politici, obrani, sigurnosti i ustavnim ovlastima, kao i učestala neslaganja s premijerom Andrejem Plenkovićem.

U privatnom životu Milanović je od 1994. godine u braku sa Sanjom Musić Milanović, s kojom ima dvojicu sinova, Antu Jakova i Marka.

Danas, gotovo dva desetljeća nakon što je kao novi predsjednik SDP-a stupio na veliku političku pozornicu, Milanović slavi 60. rođendan kao predsjednik Republike u drugom mandatu.

Fotografije iz 2007. i 2008. godine pritom su podsjetnik na jedno sasvim drukčije razdoblje njegove karijere, kada je put od stranačkog čelnika do Banskih dvora i Pantovčaka još bio pred njim.