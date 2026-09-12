FOTO Mate Parlov dobio spomenik u Imotskom: Velikan hrvatskog sporta vraća se tamo gdje je sve počelo

Imotski je danas odao počast svom sportskom velikanu. Na Bazani, podno imotske kule i neposredno uz ulaz u stadion Gospin dolac, otkriven je spomenik Mati Parlovu, čovjeku čije je ime odavno postalo sinonim za vrhunski hrvatski sport.

Upravo je na ovom području Parlov napravio svoje prve sportske korake i gradio karakter koji će ga kasnije odvesti do svjetskog vrha. Njegova sportska karijera obilježena je brojnim uspjesima, ali njegov trag nije ostao samo u sportskim statistikama.

Na svečanosti je sudjelovao i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je istaknuo kako Parlov nije obilježio samo jednu sportsku eru, već je ostavio dubok trag u hrvatskoj povijesti.

Otkrivanjem spomenika Imotski je tako simbolično povezao mjesto na kojem je sve počelo s nasljeđem čovjeka koji je svojim rezultatima i osobnošću nadmašio granice sporta.

U realizaciji spomenika sudjelovali su Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatski boksački savez, kipar Ante Jurkić i obitelj Mate Parlova.

Posebna simbolika je i u samoj lokaciji. Spomenik je postavljen uz Gospin dolac, stadion koji je neraskidivo povezan s Imotskim i njegovom sportskom pričom.

Mate Parlov danas se tako i službeno vratio među svoje Imoćane – ondje gdje je njegova sportska priča počela, a sjećanje na njega ostaje dio grada i generacija koje dolaze.