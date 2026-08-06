FOTO Makarska proslavila Dan pobjede uz Marka Škugora

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Makarskoj je i ove godine započelo večer uoči blagdana tradicionalnom klapskom večeri u Arbuna, ovoga puta uz šibensku klapu Sebenico.

Na sam blagdan, 5. kolovoza, program je započeo promenadom Gradske glazbe Makarska, nakon čega je delegacija Grada, predvođena gradonačelnikom Zoranom Paunovićem, položila vijence i zapalila svijeće kod Spomenika hrvatskom branitelju te Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. U obilježavanju su sudjelovali predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, političkih stranaka te javnog i društvenog života.

Večernji program obilježavanja održan je na Kačićevu trgu, gdje je nastupio Marko Škugor. Svojim prepoznatljivim glasom i emotivnim izvedbama nekih od najpoznatijih dalmatinskih i domoljubnih pjesama Škugor je na najljepši način zaokružio obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Makarskoj.