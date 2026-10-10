FOTO Maja Šuput u zagrljaju s Tedeschijem

Pjevačica Maja Šuput ponovno je privukla pozornost pratitelja na društvenim mrežama. Na Instagramu je podijelila fotografije s rođendanskog slavlja, a među njima se posebno istaknula ona na kojoj pozira zagrljena s Tedeschijem mlađim.

U rođendanskom slavlju uživala je u društvu prijatelja, među kojima je bio i njezin dugogodišnji prijatelj, stilist Marko Grubnić.

Uz objavljene fotografije Maja je kratko napisala: „Time to celebrate B day again“, odnosno „Vrijeme je da ponovno proslavimo rođendan“.

Među fotografijama koje je podijelila s pratiteljima našao se i kadar na kojem Maja i Tedeschi zagrljeni poziraju, dok ostale fotografije donose djelić atmosfere s proslave.

Pjevačica je tako svojim pratiteljima omogućila pogled na rođendansko druženje u krugu prijatelja, a objava je još jednom pokazala koliko rado dijeli trenutke iz privatnog života na društvenim mrežama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)