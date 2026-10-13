FOTO Luka Nižetić sa sestrom Petrom na Cvjetnom trgu

Brat i sestra zajedno su pozirali tijekom subotnjeg druženja u središtu Zagreba. Među fotografijama s događaja našao se i poljubac koji je zabilježila Lukina sestra Petra, ali i brojni prisutni fotografi.

Na Cvjetni trg, unatoč kiši, stigle su i brojne Lukine kolegice. Među okupljenima bile su Nina Badrić, Franka Batelić i Domenica Žuvela, a pridružili su im se Mario Petreković i Ivica Propadalo.

Povod okupljanja bila je najava koncerta 'Autoportret s juga', zakazanog za 1. travnja 2027. u Velikoj dvorani Lisinskog. Nižetić će njime proslaviti četvrt stoljeća glazbene karijere, a početak je predviđen u 20 sati.

Uz poznate pjesme poput 'Prave ljubavi', 'Proljeća', 'Zapleši sa mnom' i 'Juga', najavljene su i pjesme sa sedmog studijskog albuma 'Autoportret s juga'. Prema službenoj najavi, na pozornici će mu se pridružiti 20 glazbenika i deset plesača, uz scenografiju i videoprojekcije.

'Moja je najveća želja da te večeri stvorimo zajedničku uspomenu koju ćemo dugo nositi sa sobom', poručio je Nižetić u najavi koncerta, javlja tportal.