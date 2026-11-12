FOTO Ljudi, je li ovo realno? Pogledajte koliko košta adventski vijenac

Blagdanska atmosfera polako se zahuktava, trgovine pune police božićnim ukrasima, a s dolaskom adventskog razdoblja počinje i tradicionalna potraga za adventskim vijencima. No, pojedine cijene mogle bi iznenaditi kupce.

Na fotografiji koja nam je dostavljena vidi se adventski vijenac s istaknutom cijenom od čak 109,90 eura.

Riječ je o iznosu koji će mnoge natjerati da se zapitaju koliko je danas potrebno izdvojiti za jedan od najprepoznatljivijih simbola Adventa.

Gotovo 110 eura za blagdanski ukras

Adventski vijenac tradicionalno zauzima posebno mjesto u domovima tijekom prosinca. Četiri svijeće, koje se pale tijekom četiri adventske nedjelje, simbol su iščekivanja Božića, a sam vijenac za mnoge je obitelji nezaobilazan dio blagdanskih običaja.

Iako ponuda uključuje različite veličine, materijale i stilove, cijena od gotovo 110 eura pokazuje koliko pojedini blagdanski ukrasi mogu biti skupi.

Za neke je riječ o dekoraciji u koju vrijedi uložiti jer se može koristiti više godina, dok će drugi radije odabrati jednostavniji i povoljniji vijenac ili ga izraditi sami.

A što vi mislite? Biste li za adventski vijenac izdvojili gotovo 110 eura ili vam je takva cijena pretjerana?

Biste li izdvojili 109,90 eura za adventski vijenac? Nema šanse, to je pretjerivanje Da, ako je kvalitetan Glasaj