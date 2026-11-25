Splitska pjevačica Lidija Bačić Lille ponovno je privukla pozornost odvažnim modnim izdanjem. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju na kojoj je spojila zavodljivost i rokersku estetiku, ostajući vjerna svojem prepoznatljivom stilu.

Lille je ovoga puta pozirala u crnom čipkastom grudnjaku preko kojeg je odjenula raskopčanu kožnatu jaknu sa srebrnim zakovicama.

Crnu kombinaciju upotpunila je masivnom zlatnom ogrlicom, dok je dugu plavu kosu oblikovala u raskošne valove.

Pjevačica je pozirala spuštenog pogleda, uz naglašenu šminku na očima i nježnu ružičastu nijansu na usnama.

Uz fotografiju nije bilo puno riječi. Lidija je svoje novo izdanje opisala u samo dvije riječi: „Samo ja”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli LIDIJA BACIC LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)