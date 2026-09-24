FOTO Kraj rujna na Rivi: Splićani izvukli duge rukave, a noć donosi promjenu

Kraj rujna u Splitu donio je osjetno drukčije večeri od onih na koje smo se naviknuli tijekom dugog i toplog ljeta. Četvrtak navečer na Rivi protekao je u nešto svježijem izdanju, a lagane ljetne kombinacije kod mnogih su zamijenili dugi rukavi, jakne i veste.

Unatoč tome, Riva nije ostala prazna. Splićani i njihovi gosti iskoristili su večer za tradicionalni đir gradom, šetnju uz more i druženje na terasama. No pogled na prolaznike jasno je pokazivao da smo zakoračili u posljednje dane rujna.

Promjena garderobe dolazi uoči meteorološki nešto nemirnije noći.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za petak izdao žuto upozorenje koje se odnosi i na nadolazeću noć, zbog vjetra te mogućnosti grmljavinskog nevremena.