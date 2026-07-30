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FOTO Kerum s istražiteljima napustio kuću na Mejama

Što se događa kod Keruma?

Istražitelji su malo prije 13 sati završili radnje u obiteljskoj kući Željka Keruma na splitskim Mejama te su napustili lokaciju.

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Nakon višesatnog boravka, duže od dva sata u objektu, istražitelji su otišli, a za sada nije poznato što je tijekom pretrage izuzeto niti kakvi su njezini rezultati. Nadležne institucije zasad se nisu službeno očitovale o provedenim radnjama.

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Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon službenog priopćenja ili očitovanja nadležnih tijela.ž

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