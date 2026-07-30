FOTO Kerum s istražiteljima napustio kuću na Mejama

Istražitelji su malo prije 13 sati završili radnje u obiteljskoj kući Željka Keruma na splitskim Mejama te su napustili lokaciju.

Nakon višesatnog boravka, duže od dva sata u objektu, istražitelji su otišli, a za sada nije poznato što je tijekom pretrage izuzeto niti kakvi su njezini rezultati. Nadležne institucije zasad se nisu službeno očitovale o provedenim radnjama.

Očekuje se da će više informacija biti poznato nakon službenog priopćenja ili očitovanja nadležnih tijela.ž