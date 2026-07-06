FOTO Kaštelani još jednom pokazali veliko srce: Humanitarna fešta prikupila 1.400 eura

U Dudanovom parku u Kaštel Kambelovcu jučer je održano peto izdanje ''Zelene fešte na Timbru''. Uz bogati kulturno zabavni program i brojne igraonice za djecu, fešta je i humanitarnog karaktera gdje je prikupljeno 1.400 eura za udrugu ''Osmica''. Manifestaciju organizira udruga ''Kućica sretnog djetinjstva'' i KUD Karol Wojtyla, pod pokroviteljstvom Grada Kaštela. Okupljeni su tako mogli uživati u fešti za sve generacije ali najviše su se zabavili najmlađi Kaštelani koji su se okušali u raznim igrama i sportskim aktivnostima. Brojne kaštelanske udruge na svojim štandovima su ponudili rukotvorine i domaće slastice, a pripadnici HGSS-a su za djecu pripremili tirolsku prečnicu koja je bila najveća atrakcija. Karate klub OBI demonstrirao je karate pokrete te dio vještina prenosio na djecu. Vatrogasci iz DVD Kaštela organizirali su vatrogasno natjecanje, a Laka Promaja spremila je najbolji crni rižot.

U zabavnom dijelu, na prirodnoj pozornici parka nastupali su članovi Plesnog kluba K7, Plesnog kluba MOT, Švedski orkestar, Kaštelanske mažoretkinje te KUD Karol Wojtyla. Na kraju programa kapetan Joško Berket okupljenima je ispričao još jednu ''Kambelovsku besidu''.

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I ovogodišnja fešta bila je humanitarnog karaktera za bosanskohercegovačku udrugu ''Osmica'' iz Viteza koja čuva uspomenu na osmoro poginule djece u ljeto 1993. tijekom granatiranja.

- Naša fešta usmjerena je prema djeci jer i ovaj put je sudjelovalo puno kaštelanskih udruga. Nažalost, neka djeca nemaju privilegiju da prožive svoje sretno djetinjstvo. Posebno me veseli veliki odaziv i djece i cijelih obitelji, kazala je predsjednica Udruge ''Kućice sretnog djetinjstva'', Marlena Miletić.

Ivan Garić iz Udruge Osmica istaknuo je važnost povezivanja udruga i humanitarnog djelovanja.

- Dugi niz godina surađujemo s KUD-om Karol Wojtyla kroz razne kazališne predstave, a sve ovo radimo kako se ratne strahote ne bi više nikad ponovile i kako djeca ne bi stradavala u ratu, kazao je Garić.