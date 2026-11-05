FOTO Kaštela se spremaju za veliku promjenu! Stiže velika transformacija obale vrijedna više od 11 milijuna eura: Pogledajte kako će izgledati

Šira šetnica uz more, novi trgovi i zelene površine te biciklistička staza duga oko 400 metarapromijenit će izgled i način korištenja obale između Kaštel Starog i Kaštel Novog. Za taj je projekt Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Gradu Kaštelima odobrilo 9.983.525 eura bespovratnih EU sredstava, a ukupna vrijednost ulaganja iznosi 11.405.043,75 eura.

Zahvat se proteže od povijesne Kule Ćipiko na zapadu do novouređene obale luke KaštelStari na istoku. Uredit će se gotovo 14 tisuća četvornih metara kopnenog dijela,uključujući postojeće površine i one koje će nastati proširenjem obale. Cijelom dionicomprotezat će se šetnica s više prostora za svakodnevnu šetnju, predah uz more i susrete na otvorenom.

Šetnica, trgovi i više mjesta za boravak uz more

Duž šetnice nizat će se manji trgovi i zelene površine s klupama, sjenilima i novom javnom rasvjetom. Projekt sadržava i prostor za ugostiteljske terase, a na dvije lokacije predviđene su široke stepenice do mora koje tlocrtno prate liniju šetnice.

Projekt je temeljen na načelima univerzalnog dizajna kako bi se osigurala maksimalna inkluzivnost i pristupačnost za sve skupine korisnika. Temeljni princip je stvaranje urednog, jasnog i robusnog ambijenta bez arhitektonskih barijera, što olakšava kretanje osobama smanjene pokretljivosti, starijim osobama i roditeljima s djecom. U središnjem dijelu obale, uz spomenik „Vjesnik slobode“, uredit će se trg sa stalnom pozornicom za javna događanja. Na istočnom dijelu zahvata oblikovanjem trga prikazat će se tlocrt nekadašnjeg kaštela Andreis, pa će posjetitelji njegov položaj i obrise moći prepoznati u prostoru.

Sigurnije kretanje i bolja povezanost

Dvosmjerna biciklistička staza bit će dio planirane dužobalne biciklističke rute kroz svih sedam Kaštela. Kolni promet odvijat će se jednosmjerno prema istoku, uz mjere za usporavanje vozila i mogućnost ograničavanja prometa u određenim terminima. Planirana je i nova linija javnog prijevoza električnim minibusima, koja bi manje opterećenim prometnicama olakšala dolazak do starih gradskih jezgri. U središnjem dijelu zahvata predviđeno je autobusno ugibalište, a nova bi linija omogućila bolje povezivanje s lukama, željeznicom i Zračnom lukom Sv. Jeronim.

Cilj je smanjiti potrebu za dolaskom osobnim automobilom i ublažiti gužve na obalnom potezu između Kaštel Starog i Kaštel Novog.

Uz uređenje šetnice i trgova, projekt obuhvaća i radove na komunalnoj infrastrukturi obalnog pojasa, uključujući vodoopskrbnu mrežu, sustav odvodnje i električne instalacije. Projekt službenog naziva „Uklanjanje uskog grla u staroj gradskoj jezgri – unutar obalnog pojasa Kaštel Stari – Kaštel Novi“ odabran je za financiranje putem Poziva za ulaganja u prometnu infrastrukturu sa svrhom uklanjanja uskih grla u javnom prijevozu u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027.

U tijeku je odabir izvođača radova i pružatelja usluge stručnog nadzora, a uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem.