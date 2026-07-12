FOTO Kao prizor iz filma: Pogledajte što se sinoć događalo na nebu iznad Dalmacije

Fotograf Martin Burić sinoć je oko 22 sata s vidikovca Elafiti na Gajini, u Gornjim Majkovima, snimio dojmljive prizore noćnog neba.

Na fotografijama se vide snažni bljeskovi munja koji paraju tamne oblake iznad Elafita, dok horizont poprima izraženu crvenkastu nijansu.

Kako ističe autor fotografija, za crvenu boju nije zaslužan zalazak sunca, već dim od požara koji se zadržao u atmosferi.

Spoj grmljavinskog nevremena i dima stvorio je prizor koji je Martin Burić zabilježio objektivom s jednog od najpoznatijih vidikovaca dubrovačkog područja.