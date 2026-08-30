FOTO Kad se ženi vozač splitskog Prometa, autobus izgleda ovako

Da vjenčanje vozača autobusa može izgledati malo drugačije pokazuje simpatična priča iz Splita koja je osvanula na Facebook stranici Autobusi Hrvatska.
Njihov kolega Ivan iz splitskog Prometa uplovio je u bračne vode sa svojom izabranicom Teom, a važan dan obilježen je na način koji savršeno pristaje njegovu zanimanju.
Za ovu posebnu priliku autobus je svečano ukrašen, a na njegovu displeju umjesto uobičajenog broja i naziva linije stajala su imena mladenaca, Tea & Ivan.
Fotografija svadbenog autobusa objavljena je na društvenim mrežama, uz čestitku mladencima.
„Čestitamo kolegi Ivanu iz Prometa Split na vjenčanju i želimo mu puno sreće u budućem zajedničkom suživotu“, poručili su sa stranice Autobusi Hrvatska.
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