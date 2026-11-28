Split večeras živi u znaku došašća, glazbe i blagdanskog zajedništva. Nakon svečanog paljenja prve adventske svijeće ispred crkve sv. Frane, središte adventskih događanja preselilo se na Prokurative, gdje je nastupala poznata hrvatska pjevačica Ivana Husar Mlinac.

Na novoj pozornici od 360 stupnjeva, koja je jedan od najvećih ovogodišnjih noviteta splitskog Adventa, pjevačica je publici donijela spoj božićnih klasika, duhovnih skladbi i bezvremenskih domaćih hitova.

Posebne emocije uz Oliverove stihove

Koncert je otvorila tradicionalnom božićnom pjesmom "Svim na zemlji mir, veselje", nakon koje su uslijedile svjetski poznate skladbe "O Holy Night" i "You Raise Me Up".

Poseban trenutak večerašnjeg koncerta svakako je posveta legendarnom Oliveru Dragojeviću, čije pjesme imaju posebno mjesto u srcima Splićana i Dalmatinaca. Na repertoaru su se našle i uspješnice Ive Robića, kao i poznata pjesma "Princeza", a glazbeni program na Prokurativama još uvijek traje.

Večer započela paljenjem prve adventske svijeće

Podsjetimo, današnji adventski program započeo je svečanim paljenjem prve adventske svijeće ispred crkve sv. Frane, gdje su se okupili brojni građani.

Svečanost je svojim nastupom uljepšala splitska pjevačica Albina Grčić, koja je nakon nastupa za Dalmaciju Danas govorila o važnosti duhovne pripreme za Božić, istaknuvši kako u ovom razdoblju trebamo pripremiti svoja srca, a ne samo borove i ukrase.

Druga koncertna večer na Prokurativama

Nakon što je u petak ovogodišnji koncertni program na Prokurativama otvorio Alan Hržica, večerašnji nastup Ivane Husar Mlinac nastavlja glazbenu priču splitskog Adventa. Božićne melodije, poznati domaći hitovi i posebno uređene Prokurative večeras stvaraju blagdanski ambijent u srcu grada.