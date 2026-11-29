Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Rudeša na Poljudu utakmicu 15. kola SuperSport HNL.

Bijeli uoči ovog susreta drže prvo mjesto na tablici s osvojena 32 boda u prethodnih 14 prvenstvenih utakmica. Hajduk je posljednju utakmicu odigrao u četvrtak kada je u 4. kolu ligaške faze Konferencijske lige s 2:0 poražen od belgijskog Sint-Truidensea na Poljudu. Prethodno je momčad trenera Garcije u prvenstvu svladala Lokomotivu na Maksimiru.

U 76. je minuti Torcida pokazala raskoš svoga pirotehničkog arsenala i zapalila je nekoliko bengalki.

U 60. je minuti Torcida podingula novu poruku na kojoj je pisalo "PRAVILA IGRE SVI ZNAJU, SAMO ONI BEZ SRAMA I ČASTI IH NE POŠTUJU / 29.11.2025 - 16.10.2026".

U 51. je minuti susreta Torcida, uz poruku "DON'T WORRY FOR THE THINGS, / CAUSE EVERY LITTLE THING YOU'RE GONNA SEE FOR THE LAST TIME.", referirajući se na otuđene predmete i krpe Ajaxovih navijača.